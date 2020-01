Brexit, gli accordi bilaterali restano in vigore

BERNA - Nessun terremoto Brexit in Svizzera: gli accordi bilaterali in vigore tra la Confederazione e l'Unione Europea si applicheranno al Regno Unito per il periodo transitorio previsto almeno fino alla fine del 2020.

Nei prossimi mesi il Regno Unito continuerà a fare parte del mercato interno dell’UE e dell’unione doganale, e anche gli accordi sottoscritti dall’UE con Paesi terzi, come gli accordi bilaterali con la Svizzera, continueranno ad applicarsi. Questa validità temporanea è stata confermata formalmente in uno scambio di note tra l’UE (compreso il Regno Unito) e la Svizzera. Per quanto riguarda la legislazione interna elvetica, il termine "Stato membro dell’UE" continuerà a riferirsi anche al Regno Unito durante il periodo di transizione.

La Svizzera potrà sfruttare questo periodo di transizione per definire meglio le future relazioni con il Regno Unito nell’ambito della sua strategia "Mind the gap", adottata già nell'ottobre 2016 dal Consiglio federale con l’obiettivo di garantire nella migliore maniera possibile il mantenimento dei diritti e dei doveri reciproci in essere tra i due Paesi. Con il coordinamento di un gruppo direttivo interdipartimentale guidato dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), la Svizzera ha successivamente concluso cinque nuovi accordi con il Regno Unito nei settori del commercio, del trasporto stradale, del trasporto aereo, delle assicurazioni e dei diritti dei cittadini e delle cittadine. Quest’ultimo accordo garantisce i diritti dei cittadini e delle cittadine svizzeri e britannici che, in base all’Accordo sulla libera circolazione delle persone in vigore tra la Svizzera e l’UE (ALC), saranno stati acquisiti nell’uno e nell’altro Paese entro la fine del periodo di transizione.

I nuovi accordi entreranno in vigore alla fine del periodo di transizione. «Per la Svizzera ciò significa disporre di un’ulteriore finestra temporale per completare o sviluppare con il Regno Unito queste soluzioni sostitutive agli accordi bilaterali tra la Svizzera e l’UE che non saranno più applicabili», spiega il DFAE.