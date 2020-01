Approvato il compromesso sull'apertura dei negozi

LUCERNA - Via libera all'estensione degli orari di apertura dei negozi nel canton Lucerna: con 102 voti contro 13, il Gran Consiglio ha approvato oggi in seconda lettura il compromesso negoziato tra sindacati e commercianti.

Lucerna è oggi uno dei cantoni con gli orari più restrittivi del Paese. Tutti i tentativi per una loro liberalizzazione sono falliti alle urne nel 2006, 2012 e 2013.

Per questo motivo, la nuova legge prevede una estensione delle aperture più moderata: fino alle 19.00 in settimana (oggi: 18.30) e non oltre le 17.00 il sabato e i prefestivi (16.00). Per contro, i comuni potranno consentire solo una vendita serale alla settimana invece di due (fino alle 21.00, orario invariato).