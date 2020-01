Scintille sulla dieta della parlamentare

ZURIGO - La "linea" politica non dovrebbe avere a che fare con la bilancia. Ma sui social accade di tutto. Il consigliere nazionale UDC Thomas Matter - candidato alla presidenza del primo partito svizzero - ha pubblicato un video, nei giorni scorsi, in cui attacca la collega verde Meret Schneider per il suo "curriculum professionale" e per il suo peso.

Il pretesto: il fatto che Schneider lavori per l'organizzazione animalista Progressive Policy for Animals, dove è responsabile per l'alimentazione sostenibile. Nel video si mostra una foto della deputata, che ha una figura molto sottile. «Lascio al pubblico di valutare quanto sia sostenibile la sua dieta» commenta Matter.

Non è la prima volta che Schneider viene presa in giro per la magrezza. Anche un altro politico UDC, Claudio Zanetti, aveva lanciato frecciatine in passato. E nel 2017 era toccato alla socialista Tamara Funiciello finire in un video di Matter, sempre per la sua forma fisica.

«Secondo quest'uomo Funiciello è troppo grassa, io sono troppo magra, altri probabilmente sono troppo alti o bassi» ha commentato a 20 Minuten Schneider, che pratica lo sport della corsa in montagna e si sente «in ottima forma» precisa. «Da parte di un politico - aggiunge - utilizzare questo argomento mi sembra molto poco serio».

Matter ha risposto che non intende commentare ulteriormente la propria uscita. Nel video - afferma - intendeva parlare della professione dei parlamentari, e del lavoro che svolgono fuori dalla politica.

keystone