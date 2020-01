Landolt resta (per ora) in sella del PBD

BERNA - Il presidente del Partito borghese democratico (PBD) Martin Landolt resta per ora in carica. Originariamente Landolt aveva intenzione di dimettersi dalla presidenza in primavera. Dopo il dolente esito delle elezioni federali il partito intende prima riorganizzarsi.

Landolt ha confermato una informazione in tal senso della radio SRF di oggi. Il consigliere nazionale glaronese ha sempre in programma di dimettersi da presidente del PBD nel corso dell'anno, sia in estate, autunno o alla fine dell'anno, ha precisato a Keystone-ATS.

Se il Partito avesse mantenuto la forza di frazione e uno o due nuovi volti fossero stati eletti in Parlamento, Landolt avrebbe lasciato la guida del Partito nella primavera del 2020.

Dopo il crollo alle elezioni federali dello scorso ottobre, il partito deve tuttavia prima riposizionarsi e trovare una nuova struttura e una nuova organizzazione nelle nuove condizioni quadro.