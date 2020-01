Europa, sanità e clima: ecco le priorità per l'anno nuovo del PS

BERNA - Le relazioni con l'Europa, i costi della salute e la lotta al cambiamento climatico sono tra le priorità del Partito socialista per il 2020. Le ha illustrate oggi il presidente Christian Levrat nella tradizionale panettonata dell'Epifania con i media.

In merito all'iniziativa popolare dell'UDC che chiede la disdetta degli accordi di libera circolazione, Levrat - che lascerà la presidenza del partito in primavera - ha sottolineato come non si debba minimizzare i risultati dei sondaggi che danno vincente il "no".

«Anche prima del 9 febbraio (del 2014, ndr.) - quando è stata sottoposta al voto l'iniziativa democentrista "contro l'immigrazione di massa", poi approvata - i contrari erano davanti», ha ricordato Levrat.

Il presidente socialista invita quindi gli alleati in questo dossier «a non sottovalutare» il testo dell'UDC. Una volta passata la votazione, si potrà ridiscutere e precisare con Bruxelles i punti in sospeso riguardo l'accordo istituzionale quadro concluso con l'Ue.

Per poter compiere passi avanti nel dossier, secondo Levrat, sono importanti le misure accompagnatorie. In questo senso, il friburghese ritiene inconcepibile il non rispetto degli accordi presi tra partner sociali da parte del Consiglio degli Stati nel discutere, lo scorso mese, l'introduzione di una rendita ponte per i disoccupati anziani.

Rimettendo in discussione un elemento fondamentale della nostra democrazia, il negoziato tra partner sociali, «la destra gioca col fuoco», ha sostenuto Levrat. Inoltre, non si può chiedere alle parti di trovare un accordo su un determinato dossier, come ad esempio la riforma del Secondo pilastro, e parallelamente non rispettare gli impegni già presi.

Clima: avanti rapidamente ma con prudenza - In merito al tema forte che ha contraddistinto le recenti elezioni federali, il clima, Levrat ha sottolineato l'urgenza di intervenire in modo rapido. Per il presidente del partito «non bisognerà prendere rischi politici eccessivi» nel discutere la modifica della Legge sul CO2.

Non bisogna infatti sottovalutare lo scoglio popolare: per Levrat è infatti essenziale vincere la relativa votazione, essenziale per la politica climatica dei prossimi anni. Nell'instaurare incentivi è quindi essenziale tenere conto della «dimensione sociale» e delle rivendicazioni delle «regioni periferiche».

Insomma, per Levrat occorre «lavorare sul consenso». Una eventuale tappa successiva potrà essere discussa più tardi, ad esempio quale controprogetto all'iniziativa "per i ghiacciai".

Sanità: iniziative PS e PPD sono «convergenti» - Il presidente socialista ha approfittato della presenza dei media per ricordare l'iniziativa del PS che vuole limitare l'onere dei premi dell'assicurazione malattie al 10% del reddito disponibile. Questo testo e quello del PPD, che chiede un freno ai costi nel settore sanitario, permetteranno di far uscire il Parlamento dall'immobilismo.

Levrat non crede a soluzioni elaborate all'interno del Parlamento essendo le lobby degli assicuratori troppo forti. Solo con la pressione di due iniziative popolari, che il presidente del PS ha definito "convergenti", si potrà trovare una via d'uscita.

Consiglio federale a 9 - Levrat ha infine evocato, su domanda di un giornalista, la proposta del presidente PPD Gerhard Pfister di ridiscutere la composizione del Consiglio federale. Secondo il presidente socialista non è sicuro che riunendo tutti i partiti attorno a un tavolo si possa trovare una soluzione.

Per Levrat il problema è comunque sentito soprattutto in casa democristiana: per il PPD «è una questione di sopravvivenza politica». Secondo il friburghese, una soluzione praticabile sarebbe il passaggio a nove del numero di consiglieri federali, anche per evitare di dare troppo potere ai segretari di stato che mancano di legittimità democratica.