Risparmi, attribuzione dell'AI sotto la lente

BERNA - Il consigliere federale Alain Berset intende fare chiarezza sulla prassi nell'attribuzione delle rendite dell'Assicurazione invalidità (AI). Ha avviato un'indagine interna sull'attività di vigilanza dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) focalizzata sulle esigenze di risparmio degli uffici cantonali dell'AI.

Peter Lauener, portavoce del ministro degli Interni, ha confermato all'agenzia di stampa Keystone-ATS una notizia in questo senso pubblicata oggi da diverse testate del gruppo Tamedia. Lauener ha inoltre confermato che il capo del Dipartimento federale dell'interno (DFI) ha commissionato un'analisi esterna delle attività di perizia degli uffici AI. Vi è infatti il sospetto che questi uffici si basino su referti medici non sempre del tutto attendibili.

Secondo il portavoce, Berset ha avuto l'impressione che si debba esaminare più da vicino questo settore: da ciò sono scaturite le due indagini. Secondo quanto riportato dalla stampa, si sospetta che gli uffici cantonali dell'AI siano - a causa delle misure di risparmio - spinti a ridurre al massimo il numero di nuove rendite attribuite. L'UFAS, quando delinea gli obiettivi annuali per ogni singolo ufficio AI, fissa anche dei traguardi in termini di risparmio. Per la maggior parte di essi, l'obiettivo è quello di «mantenere o ridurre» la quota di nuove rendite.

Di conseguenza, secondo Alex Fischer, dell'associazione per disabili Procap, citato dai giornali, l'AI non controlla più apertamente ovunque a quali prestazioni abbia diritto una persona assicurata, ma piuttosto come raggiungere gli obiettivi. La parità di trattamento degli assicurati è quindi messa in pericolo dalla concorrenza tra i vari uffici AI.

Interpellato dalla Keystone-ATS, Stefan Ritler, vicedirettore dell'UFAS e responsabile dell'AI, ha dal canto suo confermato l'esistenza di una tabella degli obiettivi di prestazione per gli uffici cantonali. Ha tuttavia sottolineato che l'AI confronta ogni singolo ufficio con i i risultati dell'anno precedente.

Se gli obiettivi di prestazione vengono superati o non vengono raggiunti, l'UFAS chiede spiegazioni su tale risultato. L'UFAS non dispone tuttavia di alcun mezzo per penalizzare gli uffici AI. Inoltre, ha precisato Ritler, non si tratta di obiettivi di risparmio, ma di «valori pianificati nell'ambito del processo di supervisione e controllo del sistema AI».

Come ha dimostrato uno studio pubblicato in ottobre, il numero di rendite AI è diminuito del 20% dal 2005, nonostante la forte crescita demografica. L'effetto è il risultato di un inasprimento dei criteri di ammissibilità nelle ultime revisioni AI. Secondo lo studio del Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica (FNS), "Lives", il rifiuto delle prestazioni è aumentato notevolmente, mentre le singole domande AI vengono elaborate molto più rapidamente.