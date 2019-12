Per la partecipazione al G20 fissate le priorità

BERNA - Imposizione dell'economia digitalizzata, investimenti infrastrutturali sostenibili e innovativi nonché regolamentazione dei mercati finanziari con riferimento alla digitalizzazione e ai rischi climatici. Sono queste le priorità della Svizzera per il prossimo G20 in Arabia Saudita fissate oggi dal Consiglio federale.

Come noto, la Confederazione parteciperà al vertice del G20 a Riad nel novembre del 2020 su invito dalla presidenza saudita. La Svizzera è uno dei tre Stati ospiti selezionati, accanto a Giordania e Singapore.

La Svizzera prenderà così per la prima volta parte a un vertice del G20, come pure a tutte le riunioni ministeriali e a tutti i gruppi di lavoro dello Sherpa Track. Per Berna è prevista la presenza della consigliera federale Simonetta Sommaruga.

In passato, la Confederazione ha già preso parte a più riprese a colloqui tra i ministri delle finanze del G20, ad esempio nel 2013 su invito della Russia. E Ueli Maurer ha partecipato ad altre riunioni di questo tipo negli ultimi anni.

Oltre al G20, la Confederazione parteciperà, per la quinta volta consecutiva, anche al Finance Track che si concentrerà su questioni di politica finanziaria e monetaria. Nello Sherpa Track sono invece trattate le altre tematiche previste in occasione del vertice. In questo contesto l'esecutivo federale considera prioritari i seguenti settori: commercio, investimenti e ambiente, cambiamento climatico, tecnologia, ricerca e innovazione, occupazione e formazione, sanità e turismo.

Gli incontri del G20, spiega il governo in una nota, «offrono al nostro Paese preziose occasioni per difendere i propri interessi e stringere importanti contatti politici a livello ministeriale e amministrativo, difficilmente realizzabili nel quadro delle relazioni bilaterali». Le attività elvetiche previste per il summit del G20 saranno coordinate dal gruppo di lavoro interdipartimentale IDAG20, istituito già nel 2009, in cui sono rappresentati tutti i dipartimenti.