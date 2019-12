Come voterai il 9 febbraio?

BERNA - Il 9 febbraio 2020 i cittadini svizzeri si esprimeranno su due temi: l'iniziativa popolare "Più abitazioni a prezzi accessibili" e il divieto della discriminazione basata sull'orientamento sessuale.

L'iniziativa popolare sostiene che in Svizzera non vi siano abbastanza alloggi a prezzi moderati. Per rimediare a questa situazione, i promotori dell’iniziativa vorrebbero che almeno il 10% delle nuove abitazioni fosse composto da cooperative edilizie. L'iniziativa vuole inoltre impedire che i sussidi per i risanamenti energetici siano messi a disposizione di progetti immobiliari di lusso.

I cittadini dovranno esprimersi anche sulla modifica del Codice civile e del Codice penale militare che mira a vietare la discriminazione basata sull'orientamento sessuale. Attualmente il diritto penale protegge contro le discriminazioni legate alla razza, alla religione e all’etnia. Il Consiglio federale e il Parlamento intendono rafforzare la legge antirazzismo. Contro questa modifica è stato lanciato un referendum: secondo il comitato referendario la regolamentazione ridurrebbe la libertà di espressione dei cittadini favorendo invece la censura.

