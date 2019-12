Nessuna sorpresa, Cassis rimane al suo posto

BERNA - Il Ticino avrà un consigliere federale ancora per almeno quattro anni. Ignazio Cassis è stato infatti rieletto dall'Assemblea federale con 145 voti. Il tentativo di scalata della presidente dei Verdi Regula Rytz si è invece fermato a 82 voti, quelli del suo gruppo e di quello del PS.

I dubbi emersi all'indomani della candidatura di Regula Rytz si sono rapidamenti dissipati. È infatti apparso chiaro già dalle dichiarazioni di voto (ma per la verità già nelle scorse settimane) che Cassis sarebbe stato riconfermato.

L'ago della bilancia al centro - Ago della bilancia per la rielezione del ticinese era soprattutto il Gruppo di centro, composto da 44 esponenti del PPD, del PBD e del PEV. Nel suo discorso davanti all'Assemblea federale, il capogruppo Leo Müller (PPD/LU) ha però messo l'accento sulla concordanza. Secondo Müller, gli ecologisti avrebbero diritto a un seggio in governo, ma l'equa rappresentanza delle regioni linguistiche è altrettanto importante.

Un punto quello delle minoranze sottolineato nelle dichiarazioni prima del voto anche dal capogruppo UDC Thomas Aeschi: ««Questo parlamento non può permettersi di ignorare la maggioranza della popolazione ticinese. L’UDC non permetterà ai Verdi di privare la Svizzera italofona del suo unico Consigliere federale».

Maurer il decano - La giornata, a Camere riunite, è iniziata alle 08.00. Tutti i consiglieri federali uscenti si sono ripresentati per un nuovo mandato di quattro anni. Si è quindi proceduto con la loro elezione in ordine di anzianità in seno all'Esecutivo: Ueli Maurer (UDC/ZH) ha ottenuto 213 voti, 192 per Simonetta Sommaruga (PS/BE), 214 per Alain Berset (PS/FR), 191 per Guy Parmelin (UDC/VD) e 145 voti per Ignazio Cassis (PLR/TI) . Dopo il ticinese tocca a Karin Keller-Sutter (PLR/SG) e Viola Amherd (PPD/VS).

Sommaruga presidente - Dopo aver assistito alla cerimonia del giuramento dei Consiglieri federali e del Cancelliere, l'Assemblea federale procederà con l'elezione del Presidente della Confederazione per il 2020. Secondo il turno, la carica spetta a Simonetta Sommaruga. La giornata si chiuderà con l'elezione del vicepresidente del Consiglio federale per il 2020. La carica incombe a Guy Parmelin.