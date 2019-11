Riconteggio dei voti: saltano i nuovi campi per il Servette

GINEVRA - Ieri i cittadini del Canton Ginevra si erano espressi di misura - con uno scarto di 15 voti - a favore del declassamento di una zona agricola vicino all'aeroporto. Un riconteggio dei voti ha ora ribaltato il risultato.

Lo scarto è di nove voti, questa volta però per la bocciatura del progetto, ha comunicato la Cancelleria di Stato. Un ricorso è ancora possibile. Mai nel Cantone si era registrato un risultato tanto stretto in una votazione.

Nel riconteggio, sei voti per corrispondenza sono stati corretti e la stessa sorte è toccata a 18 voti depositati in un'urna. Lo scopo della nuova destinazione del terreno è quello di realizzare campi da calcio per il Servette e 90'000 metri quadrati per il terziario.