L'aggregazione passa per un solo voto

LOSANNA - Ogni voto conta e per una volta non è uno slogan: nel canton Vaud il progetto di fusione fra Assens e Bioley-Orjulaz è stato accolto in quest'ultimo comune con 117 sì contro 116 no.

Una sola persona ha quindi fatto la differenza nella votazione svoltasi nel fine settimana. Ad Assens il sostegno all'aggregazione è stato per contro massiccio (351 a 46). La nuova entità nascerà nel 2021 e avrà 1700 abitanti.