Sì al nuovo stadio, sostituirà il Brügglifeld

AARAU - Via libera ad Aarau al nuovo stadio di calcio Torfeld Süd, destinato a sostituire la storica struttura del Brügglifeld: in votazione popolare gli abitanti hanno accolto con 5038 voti contro 3224 la necessaria modifica del piano regolatore e con 4989 sì contro 3323 no il credito comunale di 17 milioni.

Brügglifeld non era più in grado di soddisfare i requisiti della SLF, la lega di calcio svizzera. L'impresa HRS Real Estate AG realizzerà il nuovo stadio: per finanziarlo costruirà quattro torri abitative e 600 appartamenti. Edifici, questi ultimi, che hanno suscitato le critiche di chi ha parlato di gigantismo in stile anni 70.

Il tema rimane comunque sull'agenda politica: un comitato sta infatti raccogliendo le firme per lanciare un'iniziativa popolare volta a realizzare il nuovo stadio nel vicino comune di Buchs (AG).