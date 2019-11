Regula Rytz: «Pronta al Consiglio federale» e "punta" al posto di Cassis

Caricamento in corso ... La "formula magica" del Consiglio Federale va rivista? Sì Sì, ma non con un/una Verde No, va bene così Non so [{"keyQ":"q_9naft4"}] Vota Risultati La "formula magica" del Consiglio Federale va rivista? Sì 40% (125 voti) 40% Sì, ma non con un/una Verde 17% (53 voti) 17% No, va bene così 39% (123 voti) 39% Non so 4% (11 voti) 4% Partecipa Questi sondaggi non hanno, ovviamente, un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. {"id_object_types":10,"id_contents":1404412,"result_type":"all","poll_type":"1","uid":"912329","title":"","questions":{"q_9naft4":{"a":{"a_2iyzu9":"Sì","a_pomlui":"Sì, ma non con un/una Verde","a_wwdwq":"No, va bene così","a_umk5qr":"Non so"},"q":"La \"formula magica\" del Consiglio Federale va rivista?","t":"0"}}}

BERNA - La presidente dei Verdi Regula Rytz è a disposizione per un mandato in Consiglio federale. Lo ha annunciato lei stessa oggi a Berna in una conferenza stampa.

Rytz non ha nascosto di puntare a uno dei due seggi del PLR, partito «ampiamente sovrarappresentato in governo». Secondo la consigliera nazionale occorre ora che le forze ecologiste vengano rappresentate in governo.



La presidente del Verdi propone una nuova formula magica nella quale vanno attribuiti due seggi ai due principali partiti (UDC e PS) e uno ciascuno ai tre seguenti (PLR, PPD e Verdi). Secondo i commentatori, il seggio più a rischio sarebbe quello del consigliere federale ticinese Ignazio Cassis.

I Verdi, assieme ai Verdi liberali, sono i grandi vincitori delle recenti elezioni federali. Al Consiglio nazionale hanno più che raddoppiato il loro numero di seggi, passati da 11 a 28.

Domani peraltro si riunisce il gruppo parlamentare del Partito ecologista per decidere la strategia in vista del rinnovo del Consiglio federale previsto l'11 dicembre. La stampa sarà informata nel pomeriggio.

Se il gruppo dei Verdi dovesse confermare la candidatura di Rytz, la strada sarà comunque in salita per la presidente del partito: per essere eletta in governo dovrà sostituire un ministro in carica, una missione non impossibile ma oggettivamente molto difficile.

Regula Rytz, 57 anni, è presidente del suo partito dal 2012. Siede in Consiglio nazionale da otto anni ed in precedenza è stata granconsigliera e municipale di Berna. È stata anche segretaria centrale dell'Unione sindacale svizzera.

Hodgers e Girod si fanno da parte - La candidatura della presidente del partito Regula Rytz sembra fare l'unanimità fra i Verdi. Sia il consigliere di stato ginevrino Antonio Hodgers, sia il consigliere nazionale zurighese Bastien Girod, che negli scorsi giorni si erano detti interessati a una poltrona in governo, hanno deciso di farsi da parte. Entrambi si rallegrano per il passo avanti fatto dalla consigliera nazionale bernese, che giudicano un nome eccellente per l'esecutivo. «Mi sarei presentato se Rytz non l'avesse fatto», ha commentato Girod a Keystone-ATS.