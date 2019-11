Verso gli Stati: parziali e proiezioni

BERNA - Altri cinque cantoni, oltre al Ticino, eleggono oggi i propri rappresentanti in Consiglio degli Stati.

Zurigo - Ruedi Noser (PLR), consigliere agli Stati uscente, è ampiamente in testa nel ballottaggio per l'assegnazione del seggio ancora vacante di Zurigo alla Camera dei Cantoni. Secondo una proiezione, il liberale radicale otterrebbe 183'000 voti, contro 118'000 per la sfidante ecologista Marionna Schlatter.

San Gallo - I due consiglieri agli Stati uscenti Benedikt Würth (PPD) e Paul Rechsteiner (PS) sono ampiamente in testa nel ballottaggio per l'assegnazione dei due seggi di San Gallo alla Camera dei Cantoni dopo lo spoglio delle schede in 53 dei 77 comuni.

Würth, che per ora ha raccolto 38'014 preferenze, è seguito da Rechsteiner con 28'857 voti. Al terzo posto figura lo sfidante dell'UDC Roland Rino Büchel, che ha ottenuto 25'771 suffragi. Altri candidati hanno raccolto solo le briciole (633 preferenze).

Soletta - Il consigliere agli Stati uscente Roberto Zanetti (PS), 64 anni, è stato facilmente riconfermato alla Camera dei Cantoni per il Canton Soletta. Ha ottenuto il 61% delle preferenze, contro il 39% andate allo sfidante Christian Imark (UDC).

Pirmin Bischof (PPD) era già stato eletto il 20 ottobre. Zanetti, in carica da dieci anni, aveva mancato di misura la maggioranza di voti richiesta. Già al primo turno Imark era stato nettamente distaccato dal socialista.

La configurazione di questo ballottaggio è risultata uguale a quella di quattro anni fa. Già allora Bischof era stato eletto al primo turno e Zanetti aveva superato nel ballottaggio uno sfidante dell'UDC. Come quattro anni or sono, anche in vista della competizione elettorale odierna, il PLR non ha appoggiato il candidato democentrista.