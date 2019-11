Ancora nessun nome dalle donne socialiste per il dopo Levrat

BERNA - Le donne socialiste non hanno un candidato pronto per la successione di Christian Levrat alla testa del PS.

Naturalmente vi è il desiderio di portare un'esponente femminile ai vertici, ma attualmente non è ancora il caso di avanzare nomi, ha indicato a Keystone-ATS la co-presidente Natascha Wey. Visto l'«immenso onere» della carica le donne socialiste sono inoltre aperte a varie costellazioni.

Jon Pult si chiama fuori - Jon Pult (GR), appena eletto in Consiglio nazionale, è una delle personalità indicate dai media quale possibile successore di Christian Levrat. Ma si è chiamato fuori, facendo sapere di sostenere una candidatura femminile. «Grazie di tutto Christian Levrat!», afferma il 35enne in un messaggio su Twitter. «Quale politico eccezionale continuerai a influenzare l'attualità politica. È un onore essere considerato come come tuo possibile successore. Ma adesso serve una donna. Anzi, è necessaria una selezione di donne per il PS svizzero», conclude il binazionale svizzero-italiano.