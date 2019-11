Liberale, fidanzata e fan della fondue: ecco la consigliera agli Stati più giovane

FRIBURGO. Eletta domenica al ballottaggio a Friburgo, Johanna Gapany (Plr), 31 anni, è la più giovane "senatrice" ad aver mai seduto al Consiglio degli Stati. L'abbiamo intervistata.

Signora Gapany, di quali temi si occuperà principalmente agli Stati?

Tra le altre cose, per me è importante che il potere d'acquisto della classe media sia rafforzato.

Con lei sono state elette alla Camera dei Cantoni anche Lisa Mazzone (pure 31enne, ma nata 6 mesi prima di Gapany, Ndr) e Céline Vara, 35 anni.

È positivo che ora al Consiglio degli Stati ci siano più donne, ma non sono ancora abbastanza. In Svizzera abbiamo bisogno di più donne che si impegnino in politica.

Lei è direttrice di progetto in un ospedale e ricopre diversi incarichi politici. Che cosa fa nel tempo libero?

Vado spesso e volentieri a fare passeggiate in montagna e a sciare. La montagna è la mia seconda casa. Inoltre, faccio jogging tutti i giorni per 30-60 minuti.

Rimane tempo per l'amore?

Sì, ho un compagno da quattro anni. Siamo fidanzati.

Lei si è spesa perché i bar e le discoteche potessero rimanere aperti più a lungo. Alza mai un po' troppo il gomito?

No. La mattina dopo voglio ricordarmi ancora quello che ho detto. E come consigliera comunale non possono andarmene in giro per la città (Bulle, ndr) ubriaca.

Qual è il suo piatto preferito?

La fondue. È facile da preparare ed è perfetta da gustare in compagnia.

Film preferito?

Mi piacciono "Star Wars" e, in generale, i film d'azione.

Secondo sua madre, da bambina diceva di voler fare la consigliera federale da grande. È ancora il suo sogno?

No, diventare consigliera federale non è un mio obiettivo benché si tratti senz'altro di un incarico interessante che mi affascina molto.