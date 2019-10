Concluso il controverso viaggio di Maurer nel Golfo

BERNA - Il presidente della Confederazione Ueli Maurer ha concluso oggi il suo controverso viaggio nella regione del Golfo. Accanto principalmente a questioni di politica finanziaria, le discussioni, sia negli Emirati Arabi Uniti che in Arabia Saudita, hanno riguardato anche lo Stato di diritto, la democrazia e i diritti dell'uomo.

Lo ha indicato, in un comunicato diramato oggi, il Dipartimento federale delle finanze (DFF), diretto dallo stesso Maurer. Il presidente della Confederazione a Riad, capitale dell'Arabia Saudita, ha incontrato tra gli altri il re Salman bin Abd al-Aziz Al Saud e il principe ereditario Mohammed bin Salman Al Saud.

A causa delle violazioni dei diritti dell'uomo in Arabia Saudita, ma anche del ruolo presuntamente svolto dal principe ereditario nel caso dell'omicidio del giornalista dissidente Jamal Khashoggi in un consolato a Istanbul (Turchia), la visita di Maurer è stata molto controversa. Il principe è infatti sospettato di aver commissionato l'uccisione del giornalista. Bin Salman nega, ma allo stesso tempo, quale dirigente della monarchia, ha assunto «piena responsabilità» per gli eventi.

A Riad, la delegazione svizzera ha avuto soprattutto colloqui con i ministri del commercio, dell'economia e delle finanze in merito all'ulteriore sviluppo delle relazioni bilaterali e a progetti concreti in materia finanziaria. Al congresso internazionale della Future Investment Initiative, sempre a Riad, Maurer ha tenuto uno dei discorsi di apertura. Si è espresso sulla democrazia diretta elvetica come sistema di allerta precoce e ha sottolineato l'approccio ambizioso della Svizzera ai nuovi sviluppi tecnologici e alle innovazioni. Ha inoltre evocato approfonditamente il tema della sostenibilità dal profilo sociale, del buon governo e dell'ambiente, concentrandosi poi sul sistema formativo svizzero e sull'importanza delle università, indica la nota del DFF.

Accompagnato da Lina Almaeena, la pioniera della pallacanestro femminile saudita, il capo del DFF ha assistito a un allenamento di una squadra di donne. «Come ringraziamento per l'ospitalità saudita», Maurer ha poi invitato una squadra femminile saudita ad una settimana di allenamento a Macolin (BE).

All'inizio del viaggio, sabato negli Emirati Arabi Uniti (EAU), il presidente della Confederazione ha incontrato tra gli altri il primo ministro Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Insieme al ministro delle finanze Obaid bin Humaid Al Tayer, alla segretaria di Stato Daniela Stoffel, della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali, ha condotto la seconda tornata del dialogo di politica finanziaria con gli EAU.

L'obiettivo dei colloqui era quello di sviluppare ulteriormente le relazioni bilaterali tra la Svizzera e gli Emirati Arabi Uniti in diversi settori. In ambito economico e finanziario sono stati discussi sia l'attuazione dell'accordo di libero scambio tra AELS (Associazione europea di libero scambio, di cui fanno parte Svizzera, Liechtenstein, Norvegia e Islanda) e Consiglio di cooperazione del Golfo, sia lo scambio automatico di informazioni e anche la convenzione bilaterale per evitare le doppie imposizioni.

Uno dei momenti salienti della visita agli Emirati è stata l'apertura ufficiale del cantiere dell'Esposizione universale 2020, che si svolgerà a Dubai da ottobre 2020 ad aprile 2021. La Svizzera ha ricevuto il terreno su cui verrà edificato il padiglione nazionale, i cui lavori saranno avviati a inizio novembre.

Negli ultimi mesi, il padiglione svizzero è stato sotto i riflettori dei media dopo che si è saputo che il produttore di sigarette Philip Morris era sponsor dell'evento. In seguito alle critiche in particolare degli ambienti di lotta alla dipendenza dal tabacco, il Dipartimento federale degli affari esteri ha rinunciato al contributo della multinazionale, la cui sede europea è in Svizzera, per non compromettere l'immagine della Confederazione.

Gli Emirati Arabi Uniti e l'Arabia Saudita sono da tempo i più importanti partner economici e commerciali della Svizzera nella regione del Golfo. Gli scambi regolari comprendono anche dialoghi politici. La Svizzera è attiva nella regione nell'ambito dei suoi buoni uffici, tra l'altro avendo assunto nel 2017 i mandati di potenza protettrice per l'Arabia Saudita in Iran e per l'Iran in Arabia Saudita.