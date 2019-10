Ueli Maurer incontrerà lunedì re Salman

BERNA - Viaggio di lavoro nel Golfo per il presidente della Confederazione Ueli Maurer. Domani, accompagnato da una delegazione del mondo della finanza, volerà alla volta degli Emirati Arabi Uniti e lunedì incontrerà a Riad il re saudita Salman. La possibilità di un viaggio in Arabia Saudita era stata congelata dopo l'assassinio del giornalista Jamal Khashoggi.

In maggio, rispondendo alla consigliera nazionale Sibel Arslan (Verts/BS), il governo aveva affermato che stava studiando l'eventualità di una visita. In giugno, il presidente della Confederazione aveva però dichiarato che non prevedeva nessuno spostamento in Arabia Saudita.

A quattro mesi di distanza le cose sembrano essere cambiate. Il viaggio mira a rafforzare i legami economici e finanziari tra la Svizzera e i suoi due principali partner nella regione del Golfo, indica il Dipartimento federale delle finanze (DFF) in una nota odierna.

I colloqui verteranno anche sulle tensioni nella regione, sui buoni uffici offerti dalla Svizzera e su altri temi del dialogo politico condotto in luglio.

Domani Maurer incontrerà il primo ministro degli Emirati Arabi Uniti Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Con il ministro delle finanze Obaid bin Humaid Al Tayer, la segretaria di Stato Daniela Stoffel della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SIF) e la delegazione svizzera, Maurer parteciperà a un dialogo di politica finanziaria. Prenderà inoltre parte all'apertura ufficiale del cantiere di Expo 2020, manifestazione che si terrà a Dubai dal 20 ottobre 2020 al 10 aprile 2021. La cerimonia - precisa il DFF - segnerà l'avvio ufficiale dei lavori per l'allestimento del padiglione svizzero.

Lunedì la delegazione svizzera si sposterà a Riad dove è previsto l'incontro con il ministro saudita dell'economia Mohammed Al Tuwaijri, il ministro del commercio Majid Al Qasabi e il ministro delle finanze Mohammed Al Jadaan, con il quale il presidente della Confederazione aprirà il dialogo finanziario bilaterale. Punto culminante del viaggio sarà il ricevimento del re Salman bin Abd al-Aziz Al Saud. Martedì Maurer parteciperà al forum intitolato "Future Investment Initiative", in occasione del quale si parlerà di investimenti e di questioni di politica economica d'attualità.