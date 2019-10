Vittime delle misure coercitive penalizzate due volte?

BERNA - Le vittime di collocamenti coatti, cui è stato riconosciuto un contributo di solidarietà di 25mila franchi a titolo di riparazione, non vanno penalizzate a livello di prestazioni complementari (PC).

È quanto prevedono due mozioni, che il Consiglio federale si dice pronto ad accogliere, approvate dalle Commissioni degli affari giuridici di entrambe le Camere. A queste due mozioni si aggiunge anche un'iniziativa parlamentare adottata dalla Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati (CSSS-S) lo scorso settembre.

Tutti gli atti parlamentari si basano su casi concreti. Il contributo versato a titolo di riparazione morale non è considerato come un reddito nel calcolo delle PC, ma come parte della sostanza, con la possibile conseguenza che tali prestazioni vengano ridotte o addirittura azzerate. Per evitare questa doppia penalizzazione, le commissioni degli affari giuridici chiedono al Governo di intervenire.

Il 4 di settembre scorso, la CSSS-S aveva indicato che lo strumento dell'iniziativa parlamentare andrebbe preferito a una mozione, mediante la quale il Parlamento affiderebbe al Consiglio federale un mandato corrispondente. In Commissione si era sottolineato che si tratterebbe di una soluzione eccezionale presumibilmente a favore di poche persone che nella loro infanzia hanno subito collocamenti coatti e persone internate per decisione amministrativa. Se l'iniziativa venisse accolta anche dalla sua omologa commissione del Nazionale, già entro la fine di quest'anno si potrebbe intervenire a livello di legge.