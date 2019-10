Da Berna a Palermo con treno e traghetto: «L'aereo non è un'opzione»

BERNA - Il Municipio di Berna la settimana prossima si recherà per una visita di lavoro a Palermo senza utilizzare l'aereo. La decisione dell'esecutivo della città federale di viaggiare via terra e via mare non è direttamente collegata all'influenza dell'attivista svedese per il clima Greta Thunberg, ha detto il segretario comunale Jürg Wichtermann a Keystone-ATS. Semplicemente, l'aereo non è un'opzione per un governo cittadino a maggioranza rosso-verde.

Dapprima il Municipio andrà in treno a Genova, dove si imbarcherà per l'isola su un traghetto. Il viaggio, che durerà 20 ore, sarà messo a profitto per una seduta e per preparare la visita. Al termine della settimana di soggiorno ufficiale, ogni membro dell'esecutivo farà ritorno in Svizzera come preferirà.

In Sicilia, i municipali bernesi incontreranno in particolare il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, indica una nota odierna dell'esecutivo. Il Municipio della città federale compie un viaggio del genere una volta per legislatura.