«A che punto siamo con la lotta alla mafia?»

BERNA - In una recente intervista, la direttrice Nicoletta Della Valle ha confermato che l'Ufficio federale di polizia ha affinato e sviluppato i contenuti del Piano d’azione nazionale antimafia, annunciato poco meno di un anno fa, dichiarando anche come il fenomeno sia purtroppo stato per lungo tempo sottovalutato in Svizzera. La Direttrice di Fedpol ha poi precisato che il piano contempla soprattutto misure di polizia amministrativa e a carattere preventivo.

Considerato che ad oggi il Piano antimafia non è ancora stato presentato ufficialmente, il consigliere nazionale Fabio Regazzi ha deciso di porre alcune domande al Consiglio federale. In particolare: