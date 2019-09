Gli attivisti pro clima interrompono il Consiglio Nazionale

BERNA - Intermezzo inatteso stamane al Consiglio nazionale: dalla tribuna, un gruppo di attivisti pro clima ha interrotto i dibattiti, srotolando uno striscione e intonando un classico della resistenza italiana durante il nazifascismo, "Bella ciao".

Sullo striscione era leggibile la scritta "Final coundown - mancano 16 mesi". I giovani hanno persistito nella loro azione nonostante gli ammonimenti della presidente della camera, Marina Carobbio Guscetti (PS/TI), a lasciare l'emiciclo.

Dopo alcuni minuti sono intervenuti alcuni agenti della sicurezza che, con le buone maniere, hanno invitato i manifestanti ad andarsene. I giovani hanno lasciato la tribuna senza opporre resistenza. Gli agenti hanno in seguito raccolto alcuni oggetti, striscione compreso.

Lorenzo Quadri non si è lasciato perdere l'occasione di commentare su Facebook l'accaduto: «Penoso spettacolino dei nullafacenti climatici pseudomolinari con tanto di cori e striscioni, amplificazioni, che hanno interrotto i lavori parlamentari. Naturalmente i $inistrati applaudono. Fosse stata una manifestazione contro la libera circolazione delle persone, la gauche-caviar starebbe strillando istericamente allo scandalo ed al fascismo». E si interroga sulla "sicurezza": «Ma come funzionano le misure di sicurezza a palazzo federale visto che per far entrare un singolo ospite bisogna fare una specie di check in aeroportuale con tanto di metal detector? Invece passano striscioni, altoparlanti, ecc? O vuoi vedere che qualche parlamentare rosso-verde-anguria ha collaborato visto che queste sono operazioni di campagna elettorale a sostegno dei kompagnuzzi?».