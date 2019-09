Incidenti nucleari, «la Svizzera è preparata?»

BERNA - Il misterioso incidente nucleare avvenuto lo scorso 8 agosto in una base militare in Russia ha spinto Roberta Pantani a porre alcune domande al Governo federale. La consigliera nazionale leghista - nel suo testo - sottolinea come i vicini Paesi scandinavi stiano monitorando la situazione e siano pronti ad intervenire nel caso le cose peggiorino.

Ma la Russia non è poi così lontana e Pantani chiede al Consiglio federale come «intenda intervenire in caso di minaccia alla popolazione e all'ambiente circostanze e se ci sia un piano di intervento già prestabilito».

Le questioni della deputata ticinese verranno affrontate lunedì 16 settembre durante la tradizionale "Ora delle domande".