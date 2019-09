Lavori in Svizzera annunciati sul portale EURES: «E la preferenza indigena?»

BERNA - Il tema della preferenza indigena è al centro di un’interrogazione presentata oggi al Consiglio federale da Marco Chiesa. In particolare, il consigliere nazionale UDC si sofferma in particolare sulla pubblicazione degli annunci di lavoro che tramite la Job-Room della Confederazione possono essere veicolati verso la piattaforma EURES.

«Una bella maniera di favorire l'assunzione di personale indigeno. Non è certo facilitando la pubblicazione di posti di lavoro in tutta l'UE che i lavoratori residenti aumenteranno la loro probabilità di essere assunti. E ciò, tra l'altro, in pochi click per di più finanziati dal contribuente svizzero che magari si vedrà sostituito da un lavoratore estero» scrive Chiesa, che chiede al Governo se tutti i posti di lavoro disponibili siano anche annunciati sul portale europeo.

«La Confederazione ritiene corretto mettere in concorrenza i lavoratori indigeni con quelli stranieri favorendoli sui portali di ricerca di lavoro europei?», scrive inoltre il deputato democentrista, chiedendo se tali pubblicazioni «sono rispettose del principio di preferenza indigena iscritto nella nostra Costituzione e voluto da Popolo e Cantoni».