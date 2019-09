Casse malati, si pagherà di meno? «I cittadini hanno diritto alla verità»

BERNA - Come di consuetudine, a breve saranno annunciati i premi delle assicurazioni malattia per il prossimo anno. Secondo Santésuisse, per il 2020 si attendono un aumento dei costi della salute del 3% e quindi un aumento anche per i premi.

Cifre che il Gruppo socialista a Berna ha rievocato oggi, inoltrando un’interpellanza urgente in cui viene chiesto al Consiglio federale di «prendere posizione riguardo “all’operazione di comunicazione” delle casse malati». Gli assicuratori malattia «hanno elaborato una strategia marketing proprio prima dell’annuncio riguardo all’aumento dei premi di cassa malati» e promettono «delle prestazioni, dei rimborsi e la riduzione dei premi», scrive il PS.

La questione ruota in particolare attorno alle eccedenze accumulate dagli assicuratori. «Da più anni ormai, le casse malati detengono miliardi di franchi che appartengono alle assicurate e agli assicurati. Esigiamo perciò una moratoria immediata sui premi. Finché le riserve in eccedenza non verranno ridotte, le casse malati non avranno più il diritto di aumentare i premi», ha affermato la consigliera nazionale Marina Carobbio.

Uno «schiaffo» agli assicurati - Una stoccata infine la deputata ticinese la riserva anche ai vertici delle assicurazione. «Mentre la popolazione è confrontata con il continuo aumento dei premi, i dirigenti delle assicurazioni malattia più importanti guadagnano tra 500'000 e 800'000 franchi all’anno» sottolinea Carobbio, parlando di un vero e proprio «schiaffo per tutte le persone assicurate».