Quanto è "verde" la Deputazione ticinese a Berna?

BERNA - L'Ecorating indica il modo in cui i membri del Parlamento hanno votato sulle questioni ambientali durante l'ultima legislatura. Più alta è la percentuale, più il politico ha votato a favore dei temi ecologici.

Nell'intenzione delle associazioni ambientaliste, questo strumento permette agli elettori interessati a tematiche ambientali di sapere quali partiti e candidati si sono realmente impegnati a favore del clima e della natura.

Questa la classifica per i parlamentari ticinesi 2015-2019:

Marina Carobbio 100%

Marco Romano 49,1%

Fabio Regazzi 33,3%

Ignazio Cassis 32% (prima di essere eletto in Governo)

Giovanni Merlini 24,5%

Rocco Cattaneo 17,2% (subentrato a Cassis)

Lorenzo Quadri 6,5%

Roberta Pantani 4,6%

Marco Chiesa 1,9%

Per quanto riguarda il Consiglio degli Stati sono state analizzate 20 votazioni, che non sono esattamente le stesse del Nazionale. I risultati dell'Ecorating per le due camere non sono quindi direttamente paragonabili, avverte l'Alleanza Ambiente.