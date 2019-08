«Le coppie non sposate con figli non vanno penalizzate fiscalmente»

BERNA - L'abolizione della penalizzazione fiscale del matrimonio non deve obbligare i concubini con figli a pagare più tasse rispetto ai genitori sposati. È quanto pensa la Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati (CET-S) che ha modificato di conseguenza il disegno di legge presentato dal Consiglio federale.

Il progetto così modificato è stato sostenuto con 8 voti a 4, ha dichiarato oggi davanti ai media il presidente della CET-S Pirmin Bischof (PPD/SO). La commissione non vuole ulteriori cambiamenti: l'obiettivo dell'intero esercizio è abolire la penalizzazione fiscale del matrimonio limitando il più possibile le perdite fiscali per le casse dello Stato.

Tuttavia, i dibattiti in aula si annunciano tesi. Nel corso delle discussioni in seno alla commissione sono state presentate due proposte di rinvio al Consiglio federale. Una prima proposta chiede al governo di proporre modelli fiscali alternativi: è stata respinta solo grazie al voto decisivo del presidente. Un'altra proposta di rinvio che preconizza un progetto neutrale dal punto di vista dello stato civile è stata respinta per un soffio (7 voti a 6).

La CET-S intende correggere solo un punto del progetto. A differenza del Consiglio federale, la commissione respinge l'idea di abolire la tariffa per genitori, sostituendola con una deduzione per le famiglie monoparentali. «Senza questa correzione, i concubini con figli sarebbero svantaggiati rispetto ai genitori sposati e le loro tasse aumenterebbero con la riforma», ha spiegato Bischof.

Ma anche in questo caso, questa proposta alternativa è stata accolta solo grazie al voto del presidente della CET-S. L'uguaglianza fiscale tra genitori non sarà realizzata a spese di altre categorie di contribuenti, ha assicurato il consigliere agli stati PPD. Pirmin Bischof non è stato ancora in grado di quantificare le perdite fiscali per l'erario.

Il progetto della Confederazione ridurrebbe il gettito fiscale dell'Imposta federale diretta di 1,5 miliardi di franchi. La Confederazione perderebbe 1,2 miliardi, i Cantoni circa 300 milioni. Il progetto prevede che l'onere fiscale dei coniugi venga dapprima conteggiato secondo la tassazione attuale e in una seconda fase come se i due sposi fossero concubini. Fra i due importi ottenuti, la coppia dovrà saldare quello meno elevato. Con questo modello, però, i concubini con prole verrebbero maggiormente tassati.