Ciclisti e rotonde, nessun divieto di sorpasso

BERNA - Introdurre un divieto di sorpasso dei ciclisti nelle rotatorie non inciderebbe granché sul numero di incidenti. È quanto pensa il Consiglio federale che boccia una mozione di Bruno Walliser (UDC/ZH) firmata ad altri 8 deputati, di partiti diversi, tra cui il consigliere nazionale Rocco Cattaneo (PLR/TI).

Secondo Walliser, nonostante abbiano la possibilità di derogare all'obbligo di circolare a destra nelle rotatorie (possono infatti anche portarsi al centro della carreggiata, n.d.r), i ciclisti vengono di continuo sorpassati, portando frequentemente a situazioni pericolose: molti incidenti avvengono proprio in fase di sorpasso.

Prevedere un divieto di sorpasso per gli utenti motorizzati in aggiunta all'autorizzazione per i ciclisti di circolare al centro della carreggiata può ridurre ulteriormente e in modo significativo il rischio di sorpasso delle biciclette, scrive il deputato zurighese nel motivare la sua richiesta.

Per il Governo, un divieto di sorpasso non avrebbe particolare utilità: quasi il 60% degli incidenti in cui sono coinvolti ciclisti si verifica in fase di immissione nella rotatoria. Grazie poi alla possibilità di derogare dall'obbligo di circolare a destra nelle rotatorie, «spetta ai ciclisti impedire eventuali manovre di sorpasso, evitando situazioni pericolose».

Per il Consiglio federale, inoltre, un aspetto su cui puntare è il comportamento degli utenti stradali e il rispetto delle regole esistenti: non è opportuno introdurne di nuove senza sfruttare appieno il potenziale di quelle già in vigore.