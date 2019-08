Ammucchiata selvaggia (anche) a Zugo: 78 candidati per 3 posti al Nazionale

ZUGO - Sono 78 i candidati per i tre seggi del canton Zugo alle elezioni del Consiglio nazionale del 20 ottobre, ben 28 in più rispetto a quattro anni fa. Lo ha reso noto ieri sera la cancelleria cantonale.

Sulle 26 liste figurano 39 donne. Gli uscenti Gerhard Pfister, presidente del PPD, e Thomas Aeschi (UDC), sono in corsa per un nuovo mandato. Bruno Pezzatti (PLR) non si ripresenta e il partito tenterà di conservare il suo seggio. Dopo la crescita alle cantonali dello scorso mese di ottobre, la sinistra proverà dal canto suo a conquistare una delle poltrone in mani borghesi.

Il PS presenta sette liste, l'alleanza Alternativa-Verdi cinque, il PPD quattro, il PLR e il PPD tre ciascuno, mentre gli evangelici (PEV) si lanciano per la prima volta a Zugo alla conquista di un posto al Consiglio Nazionale. Altre liste sono state depositate dai Verdi Liberali e da nuove formazioni.

Agli Stati si libera un seggio, con la partenza del PLR Joachim Eder. Oltre al PPD uscente Peter Hegglin, che si ripresenta, sono in corsa sei persone.