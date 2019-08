Per il primo d'agosto il capo dell'esercito va nei Balcani

BERNA - In occasione delle festività del Primo agosto, il capo dell'esercito Philippe Rebord rende visita oggi e domani ai militari svizzeri della SWISSCOY in Kosovo e dell'EUFOR/ALTHEA in Bosnia ed Erzegovina. Lo ha comunicato in una nota il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).

Oggi Rebord, accompagnato dal consigliere di Stato vallesano Frédéric Favre, visiterà il 40esimo contingente della SWISSCOY a Novo Selo, in Kosovo.

È inoltre previsto un incontro con il comandante della Kosovo Force (KFOR), generale di divisione Lorenzo d'Addario (ITA), a Pristina, precisa il comunicato.

Domani Rebord e il suo ospite festeggeranno il Natale della Patria con i militari svizzeri del 30esimo contingente dell'EUFOR/ALTHEA a Sarajevo (Bosnia ed Erzegovina).