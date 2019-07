«Non mi sento pronta», dietrofront della top model Tamy Glauser

ZURIGO - Il passaggio nel mondo della politica è durato poco: la modella Tamy Glauser ha ritirato oggi la sua candidatura sulla lista dei Verdi zurighesi alle elezioni per il Consiglio nazionale. «Non mi sento ancora pronta», scrive la 34enne in un post su Instagram.

La rinuncia a candidarsi è legata a una dichiarazione che la modella ha fatto attraverso i social poco dopo la decisione di entrare nella lista dei verdi zurighesi.

«Il sangue dei vegani può uccidere le cellule cancerogene», aveva scritto in un commento su Instagram. Le reazioni a quell'affermazione avevano già spinto la 34enne a chiedere scusa e a correggere il tiro per la sua affermazione «non scientifica».

Nel post odierno, Tamy Glauser dice di rendersi conto di essere un personaggio pubblico, ma che non si sarebbe aspettata «che una dichiarazione poco avveduta avrebbe scatenato simili reazioni». Quelle reazioni «mi hanno ferita e mi hanno mostrato i miei limiti».

«Per questo ho deciso di ritirare la mia candidatura», scrive la modella, che nel post porge le sue scuse agli esponenti dei Verdi che l'hanno sostenuta e conclude: «Forse tra quattro o otto anni ci sarà una Tamy Glauser più matura e più forte che si candiderà per il Consiglio nazionale».

Lo scorso 21 maggio, i Verdi di Zurigo avevano inserito la Glauser al 10° posto della lista dei candidati alle elezioni di ottobre per il Consiglio nazionale. Glauser e la sua partner, l'ex miss Svizzera Dominique Rinderknecht, conosciute anche come Tamynique, sono attive politicamente e si battono per la protezione dell'ambiente e per i diritti dell'universo LGBTQ (lesbiche, gay, bisessuali, transgender e queer).