Un accordo che non è più vitale: «Quando il tempo è galantuomo»

BERNA - Durante l’Assemblea dei delegati della Società degli impiegati del commercio, che si è svolta sabato pomeriggio al Lac, il Consigliere federale Cassis ha affermato che l’accordo istituzionale con l'UE «non è vitale» per la Svizzera. Per Cassis, l'esistenza della Svizzera non sarebbe minata: «Se l’ac­cor­do qua­dro non riu­scis­se a giun­ge­re al ter­mi­ne del suo per­cor­so, che ven­ga fer­ma­to dal Par­la­men­to o da una vo­ta­zio­ne po­po­la­re, non sa­rà una que­stio­ne dram­ma­ti­ca», ha aggiunto.

Secondo il deputato dell'UDC Marco Chiesa, il capo del DFAE «non poteva essere più chiaro di così» nel sostenete «quanto l’UDC va dicendo da tempo». E «al fine di spazzare il campo da uno degli argomenti prediletti dai favorevoli a questo accordo coloniale, ossia la minaccia dell’isolazionismo della Svizzera», ha deciso di interrogare il Consiglio federale per porre le seguenti domande: