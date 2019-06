Viaggio in Russia per Cassis e Lombardi

BERNA - Il consigliere federale Ignazio Cassis si recherà la prossima settimana in viaggio di lavoro in Russia. In programma vi è un incontro con il ministro degli esteri Sergej Lavrov e l'inaugurazione della nuova sede dell'Ambasciata di Svizzera a Mosca.

Per la cerimonia d'inaugurazione martedì Cassis sarà accompagnato dal consigliere agli Stati Filippo Lombardi (PPD/TI) e dal consigliere nazionale Fabian Molina (PS/ZH). La nuova Ambasciata, che ha comportato un ampio risanamento e la costruzione di un nuovo edificio, rispecchia l'importanza e la qualità delle relazioni di lunga data tra la Svizzera e la Russia, indica un comunicato odierno del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

La rappresentanza diplomatica e consolare della Svizzera, Swiss Business Hub, Pro Helvetia e Svizzera Turismo saranno così tutti riuniti sotto un unico tetto, permettendo così di rafforzare la coerenza dell'impegno svizzero.

Il giorno successivo, è previsto l'incontro tra Cassis e Lavrov. Tra i temi in discussione figurano le relazioni tra la Svizzera e la Russia che, in base a una dichiarazione d'intenti del 2007, sono diversificate e curate a tutti i livelli. In agenda, vi saranno anche argomenti multilaterali e la situazione geopolitica.

Cassis e Lavrov si sono incontrati l'ultima volta lo scorso mese di novembre a Ginevra, per un lungo colloquio bilaterale.