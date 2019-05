La ricetta di Pfister: «Pensione a 65 anni per le donne e aumento dell'IVA»

BERNA - Il presidente del PPD Gerhard Pfister mette in guardia contro velleità di riformare eccessivamente l'AVS. A suo avviso modifiche del primo pilastro della previdenza per la vecchiaia non possono essere esagerate, pena la bocciatura popolare. Quale primo passo che potrebbe essere condiviso dalla popolazione, Pfister menziona l'aumento dell'età di pensionamento a 65 anni e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

«L'obiettivo principale per noi ora è quello di ottenere l'approvazione del popolo per un'età di pensionamento uguale per tutti», ha detto il 56enne in un'intervista pubblicata oggi dalla Neue Zürcher Zeitung.

«La cosa più importante è rinunciare a una riforma eccessiva. Non avrebbe alcuna possibilità nelle urne». Il PPD considera le «proposte pragmatiche» del consigliere federale Alain Berset come una «ottima base».

L'età di pensionamento a 65 anni per le donne dovrebbe far parte della riforma, così come una compensazione sociale per le donne più pesantemente colpite. Inoltre Pfister ritiene che un aumento dell'IVA sia ampiamente condiviso.

Il presidente del PPD ha lasciato aperte ulteriori richieste, come l'aumento delle rendite per le coppie sposate. «Se tutti tracciano delle linee rosse in partenza, non ci sarà alcuna soluzione. Non è il nostro stile», ha aggiunto.

La popolazione pare possibilista in merito all'innalzamento dell'età di pensionamento delle donne da 64 a 65 anni. In un sondaggio online pubblicato ieri da Tamedia, il 63% degli intervistati si è detto favorevole. Tra gli uomini, il tasso di approvazione è risultato del 72%, significativamente superiore a quello delle donne, con il 55%. Al sondaggio hanno partecipato 14'670 persone nel fine settimana. Il margine di errore è di due punti percentuali.