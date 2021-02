RUAG Space si riorganizza e taglia fino a 100 posti di lavoro

ZURIGO - RUAG Space, divisione del gruppo aerospaziale, ha comunicato che ridurrà la sua forza lavoro su scala mondiale nell'ambito della fase di riorganizzazione e di un progetto denominato Ambition 21.

Saranno massimo 100 gli impieghi cancellati sui complessivi 1300 della divisione spaziale, si legge nella nota diffusa in serata. I siti interessati si trovano in Svizzera, Austria e Svezia.

«La riorganizzazione è una risposta a un contesto di mercato in evoluzione e una performance insoddisfacente nel 2020». Anche tramite il risparmio derivante dai tagli, «l'azienda sta gettando le basi per implementare con successo la sua ambizione di crescita. L'obiettivo è rafforzare la posizione in Europa come fornitore leader per l'industria spaziale, espandere selettivamente l'offerta di sottosistemi ed espandere ulteriormente le attività negli Stati Uniti e nel mondo».

«Vogliamo portare la nostra esperienza di livello mondiale a un livello superiore. Pertanto, semplificheremo il nostro modo di lavorare e prepareremo il percorso per promuovere l'innovazione, l'agilità e la collaborazione globale tra i 12 siti di RUAG Space in sei paesi diversi», ha affermato Luis De León Chardel, vicepresidente esecutivo ad interim.