Alimenti per cani Pedigree ritirati dalla vendita

BERNA - In collaborazione con Agroscope, Mars Svizzera ha ritirato dalla vendita specifici lotti di produzione di alimenti secchi Pedigree per cani. Sussiste infatti un pericolo per la salute degli animali, ha indicato oggi l'Ufficio federale del consumo.

È possibile che il prodotto in questione contenga troppa vitamina D. Se consumato per diverse settimane, esso può rivelarsi dannoso per la salute dei cani, precisa il comunicato.

I clienti in possesso di uno dei seguenti articoli (PEDIGREE Adult al pollame 10 kg, con data di scadenza 15.02.2022, PEDIGREE Adult all'agnello 3 kg, con data di scadenza 08.02.2022 e PEDIGREE Adult al pollame 3kg, con data di scadenza 06.02 o 15.02.2022) sono pregati di non utilizzarli più e di contattare l'indirizzo e-mail contact@ch.mars.com.

Il prezzo di acquisto sarà rimborsato ai consumatori sotto forma di buoni, precisa ancora la nota.