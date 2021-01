Listeria: Aldi e Migros richiamano le insalate pronte

BERNA - Aldi e Migros richiamano diverse tipi di insalate pronte all'uso a causa della presenza di listeria in alcune confezioni. Non si può escludere un rischio per la salute e si consiglia di non consumare questi prodotti, comunicano oggi i due grandi dettaglianti.

I tre prodotti di Aldi - ossia Fresh Cut Family Salad, Fresh Cut Salad Cup Vegetarian e Fresh Cut Ultrafrische Salate (varietà di salsiccia-formaggio) - sono stati ritirati in tutta la Svizzera. Gli articoli hanno date di scadenza dal 6 al 10 gennaio 2021.

Alla Migros sono interessate sette insalate pronte da mangiare, tra cui l'insalata mista M-Budget e diversi prodotti della marca Anna's Best. Sono state vendute principalmente nei cantoni di Lucerna, Basilea, Svizzera orientale, Ticino, Zurigo e online.

I clienti possono restituire i prodotti interessati ai negozi Aldi e Migros e ricevere il rimborso del prezzo di vendita.

Un'infezione da listeria è per lo più asintomatica negli adulti sani. Per le persone con un sistema immunitario indebolito l'intossicazione invece può essere molto più pericolosa o perfino letale. Sono anche a rischio malati e anziani, bambini piccoli e donne incinte.

Aldi Suisse