Gli zurighesi guadagnano il 20% in più della media svizzera

ZURIGO - Gli abitanti di Zurigo guadagnano il 20% in più rispetto alla media nazionale. Secondo gli ultimi dati diffusi oggi dalla Città, relativi al 2018, il salario lordo mensile per un posto a tempo pieno ammonta in media a 7'832 franchi.

La ragione è principalmente da ricercare nel tessuto economico della città sulla Limmat, dove i lavoratori sono attivi in prevalenza in settori che garantiscono stipendi alti. Fra questi, ad esempio, rientrano i servizi finanziari e d'informazione, le telecomunicazioni e l'informatica.

La busta paga si fa ancora più corposa per le persone in possesso di un titolo di studio universitario, indica la Città in una nota. Chi fa parte di questa categoria riceve infatti in media un salario mensile di 10'535 franchi, il doppio di chi non ha completato una formazione professionale (5'214).

Nelle remunerazioni si registra inoltre un divario di genere, più accentuato in alcune fasce d'età. Fra chi ha meno di 30 anni, gli uomini guadagnano il 6% in più delle donne, mentre tra gli ultracinquantenni tale differenza sale al 30%.