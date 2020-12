Covid-19, per Novartis i risultati dello studio sul ruxolitinib sono deludenti

BASILEA - Risultati deludenti per Novartis in uno studio clinico avanzato su un farmaco per ridurre le complicazioni gravi nei pazienti affetti da Covid-19. Il colosso farmaceutico ha annunciato stamane che l'uso di ruxolitinib, quale complemento al trattamento standard, non ha raggiunto il suo criterio di valutazione principale.

I primi dati dello studio in fase III evidenziano che non c'è stata una «riduzione statisticamente significativa» della percentuale di pazienti trattati con il cocktail che hanno avuto gravi complicazioni rispetto a quelli che hanno ricevuto solo la terapia standard, si legge in una nota.