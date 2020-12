Tutti pazzi per le biglie... ma le biglie scarseggiano

ZURIGO - In Svizzera grandi e piccini vanno pazzi per le biglie della Migros: la raccolta promozionale “All Stars” avrebbe dovuto durare fino al prossimo 24 dicembre, ma viene conclusa in anticipo il prossimo lunedì 14 dicembre. Il motivo? Le biglie cominciano a scarseggiare. «Nonostante le abbondanti riserve programmate, sta lentamente calando la disponibilità» comunica Migros.

Insomma, la domanda ha superato di molto l'offerta. E già all'inizio di dicembre l'azienda si è resa conto che le riserve di biglie cominciano a non bastare più. Come pure la scorsa di piste che si possono acquistare a prezzo ridotto con la relativa raccolta di bollini.

In determinati giorni era inoltre prevista la distribuzione di biglie speciali. Per esempio lo scorso 5 dicembre, quando alle casse delle filiali Migros le scorte sono terminate rapidamente. Un'ulteriore biglia speciale era prevista per il prossimo 23 dicembre. Ma con l'interruzione anticipata della promozione, non sarà possibile ottenerla. Perlomeno alle casse. Migros ha infatti attivato online un pagina che permette di prenotare un set di biglie speciali. Questo sarà fornito verosimilmente dopo le feste.