Cambio ai vertici di Baloise

BASILEA - Andreas Burckhardt, presidente del consiglio d'amministrazione (cda) di Bâloise Holding da dieci anni, non si candiderà per un nuovo mandato all'assemblea generale del 30 aprile 2021. Thomas von Planta, entrato nel cda nel 2017, è stato designato quale successore.

«È arrivato il momento di rimettere la presidenza in mani più giovani e agguerrite. L'impresa è solida», ha dichiarato lo stesso Burckhardt in una nota odierna. La sua carriera nel gruppo è iniziata nel 1988 come segretario generale. Nel 1999 ha fatto il suo ingresso nel cda, per poi dirigerlo a partire dal 2011.