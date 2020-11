Nestlé cede importanti attività in Cina

VEVEY - Importante cessione di attività in Cina per Nestlé: la multinazionale alimentare vende Yinlu, un marchio noto per il suo latte di arachidi e per i prodotti a base di riso, alla società cinese Food Wise, che è controllata dal fondatore di Yinlu.

L'operazione concerne tutto il comparto, comprese cinque fabbriche nel Paese, per un'entità che l'anno scorso ha realizzato ricavi per circa 700 milioni di franchi, ha indicato oggi Nestlé. Non vengono per contro resi noti i dettagli sul prezzo di vendita dell'azienda. Yinlu continuerà peraltro a produrre per il colosso elvetico articoli quali Nescafé e Nestea.

«La transazione permette a Nestlé di concentrarsi su segmenti chiave in Cina quali nutrizione infantile, dolciumi, caffè, prodotti salati, articoli caseari e prodotti per animali domestici», si legge in un comunicato.

Come noto il Ceo Mark Schneider sta perseguendo una strategia di riposizionamento del gruppo, che a livello globale l'anno scorso ha realizzato un fatturato di quasi 93 miliardi di franchi. L'obiettivo è di concentrare maggiormente l'attenzione su prodotti di tendenza come ad esempio gli hamburger vegani e il cibo sano, comparti che vengono ampliati con acquisti anche miliardi. A tal fine l'impresa cede le divisioni che considera più deboli.