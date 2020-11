Schindler, primo impiego commerciale del suo sistema robotizzato d'installazione Rise

ZURIGO - L'automatizzazione arriva anche nel segmento della posa degli ascensori: il gruppo Schindler ha per la prima volta impiegato a livello commerciale il suo Rise, il primo sistema robotizzato al mondo che effettua lavori d'installazione.

Finora l'installazione era un'operazione puramente manuale, ricorda la società lucernese in un comunicato odierno. I meccanici salivano nel pozzo dell'ascensore per determinare la corretta posizione di montaggio delle guide e praticavano fori nelle pareti di cemento per potervi successivamente inserire i bulloni di ancoraggio per i supporti. Anche la posa delle porte di piano richiedeva un processo manuale ripetitivo.

Con l'introduzione di Rise (Robotic Installation System for Elevators) questi segmenti dei lavori vengono ora completamente automatizzati. Ciò rende l'installazione dell'ascensore più rapida e precisa e le condizioni di lavoro degli operai più sicure e meno stressanti, afferma Schindler.

Utilizzato per la prima volta come prototipo nel 2017, Rise è stato sottoposto a test approfonditi in progetti come The Circle all'aeroporto di Zurigo. Ora è giunto il momento dei primi impieghi commerciali, in progetti di costruzione di grattacieli a Vienna e a Varsavia, il cui completamento è previsto per il 2022. Seguirà un nuovo edificio a Dubai.

«Visto che gli edifici diventano sempre più alti e vengono costruiti più velocemente, Schindler Rise è uno strumento efficiente nel settore delle costruzioni di grattacieli», afferma il Ceo Thomas Oetterli, citato nella nota. Rise rappresenta anche un progetto di punta per l'introduzione generale della robotica nel settore edile, un processo secondo Oetterli volto ad aumentare la sicurezza, la qualità e l'efficienza nei cantieri.

Schindler è un marchio ben conosciuto anche al di fuori dei confini nazionali. L'azienda è nata nel 1874, inizialmente quale fabbricante di macchinari agricoli. Nel 1892 ha cominciato la produzione di ascensori elettrici, favorita dalla crescita del numero di alberghi registrata in quel periodo. La prima scala mobile è stata installata nel 1936. Oggi Schindler è una realtà che occupa 65'000 persone in oltre 100 nazioni. Il gruppo stima che le sue infrastrutture movimentano ogni giorno 1,5 miliardi di persone.