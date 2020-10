Da agosto Salt ha messo in funzione il 5G

ZURIGO - Seguendo le orme dei concorrenti Sunrise e Swisscom, Salt ha attivato a sua volta il 5G, la rete mobile di nuova generazione. È in funzione da agosto, ha indicato oggi all'agenzia Awp il presidente della direzione Pascal Grieder.

Il Ceo dell'azienda con sede a Renens (VD) non è stato in grado di quantificare la copertura in termini di popolazione. «Stiamo ampliando continuamente la rete», ha detto. Questo avviene sia nella variante più veloce, che utilizza la frequenza di 3,5 gigahertz, sia in quella da 700 megahertz, che offre una maggiore portata e una migliore ricezione negli edifici, ma comporta una minora velocità di navigazione internet.

Sunrise e Swisscom avevano messo in funzione la loro rete 5G già nella primavera del 2019. Tuttavia il processo si è fermato in alcuni cantoni, che hanno decretato una moratoria, in attesa di risultati scientifici sull'innocuità delle onde trasmesse attraverso le antenne. Non sono nemmeno mancate le opposizioni individuali.

Inoltre il numero di smartphone compatibili con la tecnologia 5G rimane per il momento limitato. La situazione potrebbe però cambiare con l'attuale lancio dell'Iphone 12, il primo cellulare di Apple che offre la possibilità di usare la nuova tecnologia. Secondo Grieder la pubblicità per il 5G adesso aumenterà.