Helen Fricker assumerà la guida di Raiffeisen Services

SAN GALLO - Cambio al vertice per Raiffeisen: Helen Fricker a partire dal prossimo primo novembre assumerà la guida della divisione Raiffeisen Services. La manager 53enne prenderà il posto di Philippe Lienhatd, che per ragioni personali ha deciso di lasciare la sua carica e l'istituto bancario alla fine del mese.

Fricker lavora per Raiffeisen dal 2011, indica un comunicato odierno della banca sangallese, precisando che attualmente è alla guida del settore Assistenza alle Banche e si occupa di consulenza strategica e supporto alla distribuzione. Tra le altre cose è stata anche Market Manager per la Svizzera orientale.

«Siamo molto felici di poter contare su una persona esperta del settore come Helen Fricker per questo ruolo. Grazie alla sua esperienza lavorativa, conosce molto bene le sfide che devono affrontare le nostre 226 Banche Raiffeisen. Helen Fricker non possiede solo il know-how specialistico e strategico ma anche talento dirigenziale e il profilo per perfezionare in maniera determinante le prestazioni orientate alla clientela delle Banche Raiffeisen», ha indicato Heinz Huber, presidente della direzione di Raiffeisen Svizzera, citato nella nota.