Julius Bär potrebbe tornare negli Usa, ma solo per i latino-americani

ZURIGO - Julius Bär potrebbe tornare negli Stati Uniti, Paese in cui in passato ha avuto problemi non indifferenti: l'istituto zurighese specializzato nell'amministrazione patrimoniale sta riflettendo a una piattaforma destinata unicamente alla sua clientela latino-americana.

Interpellata dall'agenzia Awp la banca, presente anche sulla piazza di Lugano, ha confermato dichiarazioni in tal senso della responsabile della regione Americhe, Beatriz Sanchez. In un'intervista accordata a Bloomberg la dirigente ricorda che Miami e New York sono città molto importanti per stabilire e intrattenere relazioni d'affari con la clientela molto ricca dell'America latina. «Non farei bene il mio lavoro se non riflettessi seriamente a una piattaforma negli Usa», afferma Sanchez.

L'interrogativo riguarda il genere di operazione che l'istituto intende praticare, con vari aspetti da valutare e una sola certezza: Julius Bär non ha alcun interesse a rientrare nel campo difficile dei clienti americani.

Come noto nel 2016 il Dipartimento di giustizia statunitense (DoJ) aveva inflitto una multa di 547 milioni di dollari per aver aiutato facoltosi clienti americani a evadere il fisco. Il gruppo - che aveva peraltro annunciato il suo ritiro dagli Usa già nel 2004 - sta attualmente negoziando con lo stesso DoJ un pagamento che permetta di archiviare il contenzioso legato allo scandalo Fifa.