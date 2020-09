BERNA - In collaborazione con l’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI), Migros richiama l’apparecchio per la disinfezione «UV-C Mini 3» del fornitore «Sonnenkönig of Switzerland», in vendita da Do it + Garden. Può infatti arrecare danni agli occhi e alla pelle. Questi apparecchi non soddisfano i requisiti di sicurezza elettrica e fotobiologica secondo le norme applicabili.

I clienti che hanno acquistato il prodotto sono invitati a non utilizzarlo più e a riportarlo in una filiale Do it + Garden. Il prezzo di vendita verrà rimborsato.