Coop sostituisce le posate di plastica

BASILEA - Coop risparmia circa 200 tonnellate di plastica rinunciando da subito non solo alle posate monouso in plastica presenti in diversi prodotti take-away, come insalata, müesli e bowl, ma anche a quelle consegnate gratuitamente in tutti i punti di vendita. Questa misura messa in atto nell'ambito della nuova roadmap per gli imballaggi Coop segna l'inizio della campagna per la sostenibilità «Voglia di fare» promossa dal dettagliante svizzero.

Inoltre l'ottimizzazione degli imballaggi permette di aumentare il contenuto dei prodotti take-away mantenendo il prezzo invariato, comunica Coop.

Posate ecologiche - Le posate tuttavia non spariranno, ma saranno sostituite da soluzioni riutilizzabili e sostenibili: le nuove "Posate To go" proposte da Coop sono interamente a base di legno, si possono lavare e usare diverse volte, e sono acquistabili in tutti i punti di vendita. Presto anche nei Ristoranti Coop saranno disponibili coltelli, forchette e cucchiai a base di legno. Per gli amanti delle posate in acciaio inox, è invece disponibile un set con un astuccio.

Il futuro degli imballaggi - Dal 2012 Coop si impegna a ridurre gli imballaggi e ad adottare progressivamente alternative sostenibili. In questo modo sono state ottimizzate dal punto di vista ecologico o ridotte oltre 24.000 tonnellate di materiali d'imballaggio. La nuova roadmap per gli imballaggi riassume i futuri obbiettivi di Coop: in primo luogo entro il 2026 intende risparmiare il 20 percento di plastica su prodotti monouso e imballaggi, che saranno ottimizzati. I processi impiegati a partire dai fornitori e fino ai punti di vendita Coop verranno concepiti sempre più come cicli chiusi e i materiali riciclabili saranno riutilizzati per ridurre i rifiuti. Entro il 2026 Coop amplierà l'offerta di prodotti senza confezione e di packaging riutilizzabili per il fabbisogno quotidiano.

«La sostenibilità per Coop ricopre un ruolo di primo piano ed è radicata nella nostra strategia aziendale. Mettiamo la nostra voglia di fare a servizio dello sviluppo sostenibile perché siamo convinti che sia la cosa giusta e oggi, in tutti i settori aziendali, possiamo contare su collaboratori che si identificano pienamente con i nostri obiettivi in materia di sostenibilità» spiega Joos Sutter, presidente della Direzione generale.