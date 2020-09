Denner ritira dalla vendita l'insalata mista con pollo e uova

ZURIGO - Denner ha ritirato dalla vendita l'insalata mista con pollo e uova Mmmh (210 grammi, costo: 2,95 franchi), con data limite di consumo 11 settembre 2020. Nell'ambito di un controllo interno sono stati riscontrati batteri di listeria.

Stando a una nota odierna del dettagliante, non si può escludere un rischio per la salute. Si invitano i clienti a non consumare il prodotto e a restituirlo presso uno dei punti vendita Denner.

In taluni casi, sintomi simili all'influenza (febbre, mal di testa, nausea) possono manifestarsi dopo il consumo. Alle donne in gravidanza e ai soggetti immunodepressi in cui compaiono i sintomi appena descritti, si consiglia di consultare immediatamente un medico, conclude la nota.