Nestlé porta sul mercato il "tonno vegetale"

VEVEY - Il colosso dell'alimentazione Nestlé porta sul mercato il suo primo "pesce a base vegetale". Si tratta di un'alternativa al tonno disponibile presso i distributori svizzeri prima della fine del mese, ha annunciato l'azienda in una nota odierna.

Il prodotto sarà in seguito venduto in tutto il mondo. Il nuovo tonno "Garden Gourmet", a base di proteine del pisello, sarà disponibile in vasetti di vetro negli scaffali refrigerati dei supermercati e potrà essere usato in insalate, panini e pizze.

L'azienda già produce hamburger, carne macinata, salsicce e crocchette di pollo a base di soia. Il "tonno vegetale" è stato sviluppato in nove mesi dagli istituti di ricerca elvetici di Nestlé.

Con le alternative alla carne a base vegetale, l'anno scorso Nestlé ha fatturato circa 200 milioni di franchi. Durante la crisi, l'aumento del consumo a domicilio ha fatto crescere la domanda di prodotti "Garden Gourmet", precisa l'azienda.